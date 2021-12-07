Опрос: Большинство россиян готовы отказаться от пластиковой посуды

В России с 2023 года намерены запретить одноразовую пластиковую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. По данным сервиса SuperJob 82% россиян уже сейчас сообщают о том, что готовы отказаться от пластиковой посуды.

В числе одноразовых товаров, которые невозможно переработать, оказались пластиковые непрозрачные и цветные бутылки, тарелки, трубочки, столовые приборы. Чтобы сократить загрязнение окружающей среды, их предлагается запретить.

Как показал опрос SuperJob, 44% россиян однозначно готовы обойтись без пластиковой посуды, еще 38% — скорее готовы. По их мнению, одноразовая посуда и упаковка из пластика — настоящая беда планеты, которая приближает глобальную экологическую катастрофу.

Точно не готовы отказаться от своей привычки 4% россиян, еще 14% скорее не готовы. Они объясняют свою позицию тем, что в некоторых ситуациях одноразовая посуда удобна. И также напоминают о возможности замены неперерабатываемого пластика на перерабатываемый.

«Брать с собой кружку из дома, чтобы выпить кофе в парке, — это утопия»; «Надо заставить производителей использовать такой пластик, который подлежит переработке. Например, сейчас баночки из-под йогурта и кефира не принимают в переработку, поскольку они из окрашенного пластика», — комментируют противники запрета одноразовой посуды.

Но все же число тех, кто выражает однозначную готовность обойтись без привычных пластиковых стаканов, тарелок и приборов, растет.. Если в 2018 году на это был согласен лишь каждый третий (34%), то в марте текущего года — 42%, а в сентябре — уже 44%.

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.