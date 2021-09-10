Опрос: Большинство привитых россиян лояльно относятся к противникам вакцинации

Большинство трудоустроенных россиян, сделавших прививку от коронавируса, против санкций к коллегам, не желающим вакцинироваться. Таковы данные нового опроса SuperJob.

«Участниками исследования стали 1600 представителей экономически активного населения страны, сделавших прививку от коронавирусной инфекции. В ходе опроса выяснилось, что лишь каждый девятый вакцинированный россиянин считает, что нужно вводить санкции по отношению к сотрудникам, не желающим прививаться от коронавируса при отсутствии противопоказаний. 67% респондентов против подобных мер», — сказано в сообщении.

Свою позицию часть респондентов объяснили тем, что заболевшие люди представляют опасность для окружающих и выбывают из рабочего процесса, увеличивая нагрузку на оставшихся сотрудников. При этом другие участники опроса считают, что решение о вакцинации должно быть добровольным.

Интересно, что противников жестких мер по отношению к не желающим прививаться больше среди женщин. При этом россияне в возрасте до 34 лет противятся вводу санкций чаще работников в возрасте.