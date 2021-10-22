Опрос: большинство компаний Татарстана в ноябрьские нерабочие дни выйдут на работу

Большинство компаний Татарстана — 60% участников экспресс-опроса планируют работать в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

«Порядка 5% компаний, принявших участие в опросе, и так работают все дни, включая государственные праздники. Еще 30% пока не определились, будут ли работать в этот период, а 5% — работать не будут. Наиболее высокая доля компаний, которые точно не будут работать, в строительстве, промышленном оборудовании и ИТ», — сказано в сообщении.

83% компаний из числа принявших решение работать намерены объяснять сотрудникам необходимость выхода на работу в нерабочие дни. Руководство каждой десятой компании не будет объяснять сотрудникам свое решение.

Треть компаний, которые будут объявлять сотрудникам о работе в нерабочие дни, сделают это при помощи неформальных коммуникаций, еще 70% — в официальной форме. Интересно, что 90% компаний-участников опроса сообщили, что работали и в прошлые периоды нерабочих дней в апреле-мае 2020 и 2021 годов.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими во всех регионах России с сохранением заработной платы работников, о чем сообщало ИА «Татар-информ».