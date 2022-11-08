Опрос: большинство казанцев часто не высыпаются и задерживаются на работе

Более половины опрошенных жителей Татарстана считают себя трудоголиками, еще 63% – часто не высыпаются из-за работы. Об этом свидетельствуют данные опроса Работы.ру.

«Среди тех, кто признался в своем трудоголизме, 41% относят себя к этой категории из-за частых переработок, 18% – из-за работы на нескольких работах. Еще 12% респондентов считают несколько нездоровым свое отношение к работе из-за тяги к продвижению по карьерной лестнице, столько же говорят, что их интересы в жизни ограничены исключительно работой, а также нежеланием делиться задачами с коллегами себе в ущерб», – сказано в сообщении.

Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что 53% респондентов спят по шесть-восемь часов в сутки. Чуть менее половины участников исследования спят по четыре-шесть часов. Еще 5% признаются, что им удается спать в среднем лишь по два-четыре часа в сутки. Лишь 3% участников опроса сообщили, что спят в среднем от восьми до десяти часов ежедневно.