Опрос: Больше половины татарстанцев смотрят ТВ ежедневно, чаще всего — новости

59% жителей Татарстана смотрят телевизионные программы, причем 65% из них — ежедневно, а 61% проводят у экрана от одного до четырех часов в сутки. Об этом говорят результаты исследования ВЦИОМ о специфике потребления информации в РТ.

Наибольшей популярностью у татарстанцев пользуются новости, следом за ними идут художественные фильмы и познавательные программы. При этом жительницы Татарстана чаще включают ТВ, чем мужчины, — 65% и 52% соответственно. Молодежь же чаще предпочитает обращаться к интернету.

Тем не менее телевидение по-прежнему остается основным источником информации: к нему обращаются 59% жителей республики, в то время как интернет-источники набрали 47%, а соцсети — 26%.

«Что касается типов приема телесигнала, в Татарстане на первом месте — кабельное ТВ. Наибольшую популярность оно завоевало в городах республики (Казань — 45%, Набережные Челны — 56%, Нижнекамск — 62%, другие города Татарстана — 44%). А вот сельские жители все же предпочитают цифровое (42%) и спутниковое телевидение (39%), что, впрочем, объяснимо малой доступностью кабельного телевидения в сельской местности», — говорится в исследовании журналиста «Татарстан-24» Сергея Шерстнева.

Помимо этого, четверть татарстанцев принимает сигнал через интернет.

Самыми популярными отрезками дня для просмотра ТВ являются утро — с 6.00 до 8.00, а также вечер — с 18.00 до 22.00. И если утренние часы за ТВ проводят 16% респондентов, то вечером телеаудитория увеличивается до 74%.

Татарстанцы выбирают региональные телеканалы потому, что они являются источником новостей, а федеральные — в качестве платформы для поиска развлекательного контента. Поэтому неудивительно, что наибольшей популярностью на местных каналах пользуются именно новостные передачи.

Региональное телесмотрение оказалось почти в два раза выше, чем показатели интернета: местные теленовости считают более интересными с точки зрения охвата событий 80% участников опроса. Сеть набрала здесь лишь 45% голосов. По уровню доверия к региональным и федеральным источникам информации голоса разделились почти поровну — 55% и 54%.