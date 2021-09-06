Опрос: Более половины автовладельцев в Татарстане интересуются покупкой электромобиля

Приобрести электромобиль в течение ближайших двух лет хотели бы 63% автолюбителей в Татарстане. Это следует из опроса, проведенного автомобильным сайтом «Дром».

Рассматривают покупку машины с электродвигателем 12% респондентов, 24% откладывают покупку из-за стоимости и небольшого выбора, а еще 26% останавливает отсутствие зарядных станций.

При этом более трети опрошенных (35%) пока не готовы к покупке электрокаров и предпочитают машины с обычным двигателем внутреннего сгорания. А 2% опрошенных сообщили, что уже купили электромобили.

В среднем по России хотят купить электромобиль 63% респондентов, а 34% пока не готовы пересесть на машины с электродвигателем. Уже купили электрокары 3% опрошенных.

Больше всего желающих приобрести электромобиль (свыше 70%) в Хакасии, Башкортостане и Пермском крае. В Алтайском крае и Тюменской области самое большое количество противников электрокаров — более 40% предпочитают авто с обычным двигателем внутреннего сгорания.

Дальний Восток лидирует по числу автолюбителей, которые уже ездят на машинах с электродвигателем. Среди респондентов таковых около 5%.

Всероссийский опрос проводился с 24 по 31 августа 2021 года среди пользователей сайта «Дром». В нем приняли участие 10 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что на российском рынке образовался дефицит новых легковых автомобилей из-за сбоя в поставках зарубежных комплектующих. Насколько из-за этого подорожали легковые машины в Татарстане — читайте в материале ИА «Татар-информ».