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Опрос: более половины жителей Казани никогда не берут деньги в долг
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Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»
Более половины жителей Казани никогда не берут деньги в долг. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
Чаще всего с просьбой занять денег казанцы обращаются к родственникам — 11%, 9% респондентов могут обратиться к друзьям, 6% — к коллегам по работе.
23% опрошенных признались, что чаще всего одалживает деньги родственникам, 20% — друзьям, 9% — коллегам. 48% казанцев никому не дают денег взаймы.
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