Более половины жителей Татарстана считают, что в их подъезде необходим текущий ремонт

По результатам опроса, более половины жителей Татарстана считают, что в их подъезде необходимо провести текущий ремонт. Около четверти полностью удовлетворены состоянием подъезда, еще четверть имеют некоторые замечания. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил исполнительный директор Ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ», член Общественной палаты РТ Дмитрий Романов.

«Действительно, в республике есть дома, которые находятся в плачевном состоянии, однако есть и случаи, когда ситуация находится в руках собственников. Необходимо писать в управляющую организацию, прикладывать фотографии и требовать проведение ремонта. Капитальный должен проводиться раз в 25 лет, а текущий – раз в три-пять лет», – пояснил спикер.

По его словам, иногда управляющие компании отвечают, что у них нет денег и ремонта не будет. Однако такой ответ неприемлем: если статья предусмотрена, то работы должны быть проведены, подчеркнул Романов. Кроме того, два раза в год в подъезде должен проводиться технический осмотр, чтобы оценить, что именно нужно ремонтировать.

«Если управляющая компания не реагирует на обращения, то нужно написать заявление о ненадлежащем содержании в жилищную инспекцию с приложением фото и копией обращения в управляющую организацию», – подчеркнул Романов.