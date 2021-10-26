Опрос: 26% непривитых татарстанцев готовы вакцинироваться ради работы

24% непривитых татарстанцев готовы вакцинироваться, чтобы сохранить работу либо трудоустроиться. Причем доля мужчин, готовых сделать прививку, выше, чем женщин. Наибольшая доля готовых вакцинироваться ради работы среди представителей сферы продаж.

Тем не менее 64% респондентов Татарстана отрицательно относится к введению обязательной вакцинации, следует из данных опроса, проведенного hh.ru.

«Наибольшая доля тех, кто против, среди профессиональных сфер: „Управление персоналом, тренинги“, „Юристы“, „Рабочий персонал“ и „Туризм, гостиницы, рестораны“. Из ответов респондентов Татарстана следует, что на обязательной вакцинации сотрудников настаивали либо настаивают 41% работодателей», — сказано в сообщении.