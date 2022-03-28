news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
28 марта 2022  03:25

Опрос: более половины россиян во время летнего отпуска отправятся в путешествие по стране

news_top_970_100

Более половины россиян отправятся в путешествие по стране. Опрос о том, как жители РФ планируют провести отпуск в этом году, провел сервис бронирования жилья Tvil.ru. 

Так, 54% респондентов рассказали о намерении организовать поездку внутри страны. 6% человек поедут в Турцию, Грузию, Армению, Беларусь и другие страны, открытые для россиян. 

При этом 12,5% опрошенных планируют отдыхать на даче, столько же человек признались, что пока не решили, что будут делать в свой отпуск. 8% россиян будут работать этим летом, 5% запланировали ремонт в доме.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное