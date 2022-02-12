Более половины работников Татарстана хотят найти подработку

Около 64% работников Татарстана намерены искать подработку помимо основной работы в ближайшие месяцы. Об этом со ссылкой на результаты опроса сообщает пресс-служба сервиса HeadHunter.

По данным аналитиков сервиса, 40% респондентов определенно в этом уверены, а ещё 24% заявили, что скорее всего будут искать подработку. При этом у 5% опрошенных она уже есть. Не заинтересованы в дополнительных заработках 28% татарстанцев, остальные затруднились ответить.

«Для сравнения: по стране в целом в подработке нуждаются 52,5% опрошенных, не нуждаются — 36,2%. Уже есть подработка у 8,1% россиян», — отмечают специалисты.

Среди представителей различных профессиональных сфер о подработке в первую очередь думают работники спортивной индустрии и сферы искусства, а также науки и образования, а меньше всего — работники автобизнеса.