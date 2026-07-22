Опрос: более половины казанцев хотели бы улучшить свои рабочие места

Более половины казанцев считают, что их рабочее место нуждается в улучшении. К такому выводу пришли аналитики сети сервисных офисов SOK по итогам опроса. Исследование имеется в распоряжении «Татар-информа».

Согласно исследованию, только 45% респондентов полностью устраивает оснащение и удобство их рабочего пространства. Еще 52% опрошенных считают, что его необходимо сделать комфортнее.

Среди тех, кто недоволен условиями на рабочем месте, чаще всего называли нехватку зон для тишины – такой вариант выбрали 48% участников опроса. Еще 40% пожаловались на отсутствие свежего воздуха и проблемы с вентиляцией, 35% – на недостаток личного пространства, а 28% – на неудобные кресла.

Актуальность этих факторов связана с тем, сколько времени сотрудники проводят в офисе. Только 22% опрошенных работают за своим местом менее шести часов в день, 35% находятся на рабочем месте от шести до восьми часов, а 43% проводят там более восьми часов ежедневно.

Большинство казанцев считают, что обустройство рабочего места должно быть обязанностью работодателя. Такой вариант выбрали 81% участников исследования. Еще 15% готовы рассматривать вариант совместной оплаты с компанией, а 4% готовы самостоятельно вкладывать деньги в оснащение своего места.

Среди тех, кто готов потратиться на комфорт в офисе, 31% готовы вложить до 10 тыс. рублей, 28% – от 10 до 30 тыс. рублей, 22% – от 30 до 50 тыс. рублей, а 19% готовы потратить более 50 тыс. рублей.

При этом самым востребованным улучшением стало бы удобное кресло – его выбрали 33% участников опроса. Еще 15% потратили бы деньги на улучшение вентиляции, 13% – на мощный компьютер или ноутбук, 9% – на освещение, 6% – на новый стол, а 4% – на дополнительный монитор.

Кроме того, 11% казанцев готовы вложиться в ремонт или создание зоны отдыха на рабочем месте, а 9% – в организацию переговорной комнаты.