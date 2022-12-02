Опрос: более половины казанцев одобряют длинные новогодние каникулы

Длительные новогодние каникулы поддержали 62% участников опроса из Казани. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

«Новогодние каникулы продлятся девять дней — с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года. Положительно к такому большому количеству выходных относятся 62% горожан», — сказано в сообщении.

Еще 15% участников опроса относятся к продолжительным выходным дням отрицательно. При этом 12% респондентов сообщили, что им все равно, поскольку работают посменно. Интересно, что сторонников длительных новогодних каникул среди женщин больше, чем среди мужчин. Также на длительные выходные больше настроены те, у кого есть дети. Россияне в возрасте до 34 лет положительно оценивают девять нерабочих дней чаще представителей старшего поколения.

В целом по стране по сравнению с прошлым годом россияне стали чаще радоваться новогодним каникулам. На это повлияло снятие коронавирусных ограничений. В прошлом году те, у кого не было QR-кода, во многих регионах не могли посещать театры, посещать новогодние мероприятия.