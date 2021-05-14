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Ру Тат
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14 мая 2021  21:44
Розалия Хайруллина

Опрос: Более половина россиян доверяют Путину

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Более половины (55%) жителей России доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).


По данным опроса, 55% респондентов заявили, что «скорее доверяют» президенту, 32% опрошенных «скорее не доверяют» главе государства, еще 13% затруднились ответить.


Как считают 58% опрошенных, Путин «скорее хорошо» работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 26% опрошенных россиян. Затруднились ответить на вопрос 16%.


Опрос «ФОМнибус» проводился с 6 по 8 мая среди 1,5 тыс. респондентов из 104 населенных пунктов 53 субъектов России. Все принявшие участие в опросе граждане старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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