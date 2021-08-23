Опрос: Более 76% татарстанцев планируют идти на выборы

76,7% жителей Татарстана планируют проголосовать на выборах депутатов Госдумы России, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного фондом «Общественное мнение — Татарстан».

При этом 2/3 участников опроса отметили, что удовлетворены ситуацией в республике.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост количества желающих участвовать в голосовании.

«Татарстанцы традиционно демонстрируют высокую явку. Явка на выборы Президента Республики Татарстан в 2020 году составила 78,78%. Сейчас мы видим аналогичную цифру и можем почти с уверенностью говорить, что к началу голосования она преодолеет порог в 80%. В Татарстане ежегодно с 2018 года проходят выборы различных уровней, можно сказать, что активное участие в голосовании вошло в привычку у людей. Так или иначе, в этом году мы вероятнее всего увидим продолжение татарстанской традиции высокой явки и активного голосования», — отметил заведующий кафедрой конфликтологии КФУ, ответственный секретарь Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам Андрей Большаков.

«Практика электорального процесса в Татарстане такова, что чем мы ближе подходим ко дню голосования, тем больше видим готовность людей прийти на участки и проголосовать. Если уже сегодня потенциальная явка находится на уровне 77%, это дает нам все основания прогнозировать, что фактически в дни голосования более 80% татарстанцев придут на избирательные участки», — прокомментировал политтехнолог, соучредитель Ассоциации интернет-технологов Владимир Кутилов.

В опросе, который проводился 14 августа 2021 года, приняли участие 1838 татарстанцев в возрасте 18 лет и старше методом телефонного опроса по всей территории Татарстана.

Респондентам задавали вопросы: «В единый день голосования 19 сентября 2021 г. состоятся выборы Депутатов Государственной Думы РФ. Примете ли Вы участие в голосовании?» и «Если говорить в целом, Вы довольны или не довольны нынешней ситуацией в Татарстане?».

Максимальная статистическая погрешность не превышает 2,27%. Опрос проведен по заказу Экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при Казанском (Приволжском) федеральном университете.