Опрос: Более 40% татарстанцев недовольны электросамокатами на улицах городов

41,5% жителей крупных городов Татарстана признались, что испытывают затруднения из-за электросамокатов на улицах. Об этом сообщается в исследовании агентства «Промрейтинг».

Ответы участников опроса показали, что каждый третий татарстанец хотя бы раз оказывался в опасности из-за данного вида транспорта, при этом каждый четвертый полагает, что до его появления жизнь в городах была лучше.

Почти половина респондентов — 48,9% — называют электросамокаты не видом транспорта, а средством отдыха и развлечения.

«В среднем представительницы женского пола значительно реже позитивно отзываются о электросамокатах, нежели мужчины, и значительно чаще мужчин испытывают неудобство от присутствия в городах подобной техники», — уточнили аналитики исследовательского агентства.

Участниками опроса стали жители крупных городов республики: Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска. Исследование проводилось в период с 2 по 31 августа.