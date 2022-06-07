Опрос: 93% респондентов Татарстана считают себя эффективными работниками

В ходе опроса 93% респондентов из Татарстана сообщили, что считают себя хорошими и эффективными работниками. Об этом сообщает сегодня пресс-служба hh.ru.

«Лишь 3% татарстанцев однозначно признали, что могли бы работать и лучше, остальные 4% затруднились ответить на вопрос. В среднем по России высокую оценку себе как работникам дают 90%, еще 2% так о себе не думают», - сказано в сообщении.

В своей эффективности на работе уверены медики и менеджеры по персоналу, а также бухгалтеры и представители сферы гостеприимства. При этом заметно более скептичны в этом отношении работники науки и образования. Однозначно не считают себя хорошими сотрудниками 6% руководителей.

Интересно, что в эффективности на работе не сомневаются 93% женщин и лишь 88% мужчин, при этом 3% мужчин уверены, что могли бы работать лучше, а среди женщин так о себе думают лишь 1% опрошенных.