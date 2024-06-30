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Опрос: 84% казанцев готовы отказаться от пластиковой посуды
84% жителей Казани готовы отказаться от пластиковой посуды. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в период с 22 по 25 июня сервисом по поиску работы SuperJob.
Так, 42% опрошенных однозначно заявили о своей готовности отказаться от пластиковой посуды, а еще 42% скорее согласны на подобный шаг.
«Чаще такой выбор поддерживают респонденты в возрасте до 34 лет», — говорится в сообщении.
Только 5% жителей Казани категорически не готовы отказываться от пластиковой посуды, ещё 11% — скорее не готовы. Основная причина такого мнения — пластиковая посуда удобна. При этом если будет найдена экологичная и недорогая альтернатива, они готовы «с легкостью» отказаться от пластика.
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