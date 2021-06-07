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7 июня 2021  00:20

Опрос: 80% россиян хотят отдыхать в последний день года

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Большинство россиян высказались за то, чтобы 31 декабря было официальным выходным днем. Каждый десятый участник опроса против такой инициативы. Таковы данные опроса, проведенного SuperJob.

«Депутаты Госдумы предложили добавить 31 декабря к январским новогодним каникулам, не изменяя общее количество нерабочих дней. В связи с этим был проведен опрос, участниками которого стали представители работающего населения России из всех округов страны. По итогам опроса выяснилось, что чаще остальных хотели бы отдыхать 31 декабря женщины — 83%», — сказано в сообщении.

Решение сделать 31 декабря нерабочим днем Госдума оставила за главами регионов, и на данный момент уже в 14 регионах россияне будут отдыхать в последний день года.

Опрос общественного мнения населения городов-миллионников (кроме Казани, где постановление о нерабочем дне уже принято) показал, что больше всего хотят отдыхать 31 декабря жители Санкт-Петербурга и Челябинска.

В Нижнем Новгороде и Уфе о полноценном выходном в последний день года мечтают по 82%. В Красноярске и Омске таких 80%. В Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре — по 79%, в Перми — 78%, в Воронеже — 75%, в Ростове-на-Дону — 74%, в Волгограде — 73%.

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