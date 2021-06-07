Опрос: 80% россиян хотят отдыхать в последний день года

Большинство россиян высказались за то, чтобы 31 декабря было официальным выходным днем. Каждый десятый участник опроса против такой инициативы. Таковы данные опроса, проведенного SuperJob.

«Депутаты Госдумы предложили добавить 31 декабря к январским новогодним каникулам, не изменяя общее количество нерабочих дней. В связи с этим был проведен опрос, участниками которого стали представители работающего населения России из всех округов страны. По итогам опроса выяснилось, что чаще остальных хотели бы отдыхать 31 декабря женщины — 83%», — сказано в сообщении.

Решение сделать 31 декабря нерабочим днем Госдума оставила за главами регионов, и на данный момент уже в 14 регионах россияне будут отдыхать в последний день года.

Опрос общественного мнения населения городов-миллионников (кроме Казани, где постановление о нерабочем дне уже принято) показал, что больше всего хотят отдыхать 31 декабря жители Санкт-Петербурга и Челябинска.

В Нижнем Новгороде и Уфе о полноценном выходном в последний день года мечтают по 82%. В Красноярске и Омске таких 80%. В Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре — по 79%, в Перми — 78%, в Воронеже — 75%, в Ростове-на-Дону — 74%, в Волгограде — 73%.