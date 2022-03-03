Опрос: 80% отмечают лучших сотрудников грамотами и подарками

Корпоративную систему награждения лучших сотрудников имеют 80% российских работодателей. Ключевые тренды на рынке труда России определила служба исследований hh.ru по итогам анкетирования HR-специалистов из нескольких сотен компаний.

Чаще всего в качестве нематериальной мотивации работодатели применяют карьерный рост. Также часто они выражают благодарность, вручают ценные подарки. Среди иных способов — освещение успехов в корпоративных СМИ, «доска почета» и пр.

При выплате премии 90% компаний ее размер определяют, ориентируясь на индивидуальные результаты сотрудника, 70% учитывают результаты работы подразделения, 58% — компании в целом. Для 18% важен стаж.

Практика работодателей демонстрирует, что и материальная, и нематериальная мотивация сотрудников — действенные инструменты с точки зрения влияния на вовлеченность персонала.