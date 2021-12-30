Опрос: 8 из 10 россиян хотят, чтобы 31 декабря стало выходным навсегда

Большинство россиян хотят, чтобы 31 декабря официальным стало нерабочим днем, сообщает SuperJob.

81% россиян считают, что 31 декабря всегда должно быть выходным днем. Об этом мечтает 84% женщин и 79% мужчин. 31 декабря хотят отдыхать 85% россиян моложе 34 лет, и 79% россиян старше 45 лет.

О всероссийском выходном 31 декабря среди жителей мегаполисов чаще всего мечтают в Волгограде — 89% и в Казани 88%. Чуть меньше желающих отдыхать в последний день года в Красноярске — 73% и Екатеринбурге −74%.