Исследование: 78% опрошенных татарстанцев уверены, что найдут работу до конца лета

Согласно результатам опроса за второй квартал 2025 года, 16% жителей республики сомневаются, что смогут трудоустроиться в течение ближайших трех месяцев. Еще 7% затруднились оценить свои шансы на карьерный успех. Об этом «Татар-информу» сообщили эксперты сервиса hh.ru.

Исследование провели с участием более 33,8 тысячи респондентов из всех федеральных округов России.

Особенно неуверенными оказались соискатели из сферы информационных технологий – 35% опрошенных IT-специалистов выразили сомнения в возможности трудоустройства с достойной оплатой до конца лета.

Схожие настроения наблюдаются у соискателей из сфер искусства и консалтинга (по 29%), маркетинга (26%), а также финансов и образования (по 24%).

Несмотря на это, эксперты отмечают положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда уровень тревожности был на 10% выше. Одна из причин, по мнению аналитиков, – устойчивый спрос на кадры со стороны работодателей, вызванный кадровым дефицитом.

Как пояснила директор hh.ru по Поволжью Альбина Султанова, уверенность соискателей усилилась благодаря стабильной активности компаний на рынке труда. Она сообщила, что 78% опрошенных жителей Татарстана верят, что смогут найти работу до конца лета, причем наибольший оптимизм демонстрируют представители общепита (83%), продаж и автобизнеса.

Султанова добавила, что доля уверенных в своих перспективах выросла на 11% по сравнению с летом 2024 года.