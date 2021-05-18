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Ру Тат
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18 мая 2021  00:10
Наталья Рыбакова

Опрос: 78% татарстанцев наводят справки о будущих работодателях

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Большинство татарстанцев, подыскивающих работу, проверяют информацию о своем предполагаемом работодателе.  Таковы данные исследования, проведенного hh.ru.

«Чаще всего татарстанцы ориентируются на отзывы от бывших либо нынешних сотрудников в интернете. 69% отметили, что именно этот способ проверки потенциального работодателя вызывает наибольшее доверие. Треть проверяет сведения о компании на сайте ФНС. Примечательно, что чем старше возраст респондента, тем выше доля использования такого способа проверки. Каждый четвертый респондент республики также отметил, что проверяет, не является ли компания банкротом», – сказано в сообщении.

Участники опроса отметили, что в их практике были случаи, когда из-за негативной информации о возможном работодателе они отказывались от собеседования и трудоустройства. Плохие отзывы о потенциальном работодателе от бывших либо нынешних сотрудников оказывают значительное влияние на принятие решения соискателя. При этом 25% респондентов, несмотря на негативную информацию, все равно устраивались на новую работу.

 

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