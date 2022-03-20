Опрос: 7% татарстанцев имеют дополнительную работу

Дополнительную работу имеет каждый пятый россиянин — это 19%, в Татарстане показатель составляет 7%. Таковы результаты опроса, проведенного платформой hh.ru.

«Относительное большинство (18%) имеют собственный небольшой бизнес, столько же подрабатывают водителями. Еще 10% — продавцами, 13% — строителями. По 8% — курьерами, инженерами, бухгалтерами, промоутерами», — говорится в сообщении.

При этом большинство (76%) татарстанцев, участвовавших в опросе, подрабатывают или хотят начать искать подработку для того, чтобы увеличить доход. 25% респондентов таким образом развивают свои навыки. Основная цель подработок для 22% — погашение кредита или долгов. 13% татарстанцев подрабатывают для души, а 6% таким образом заполняют свободное время.