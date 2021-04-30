Опрос: 60% татарстанцев предпочитают живое голосование вместо онлайна

Несмотря на пандемию коронавируса и активное внедрение цифровых технологий, большинство жителей Татарстана до сих пор предпочитает традиционное голосование на участках онлайн-формату. Такие данные в интервью ИА «Татар-информ» привел председатель регионального оргкомитета по проведению праймериз «Единой России» Юрий Камалтынов.

Он отметил, что в организацию предварительного голосования татарстанских единороссов значительные коррективы внесла пандемия Covid-19. Она сместила акценты в сторону онлайн-формата ради безопасности граждан. Однако цифровизация до сих пор не вызывает большого доверия у людей, когда речь заходит об избирательном процессе.

«В январе мы проводили опрос населения, где узнавали мнение граждан о доверии к онлайн- и офлайн-формату голосования. Тогда 60% опрошенных выразили доверие обычному „живому“ голосованию на избирательных участках», — рассказал Камалтынов.

По его словам, результаты опроса стали одной из причин обращения регионального отделения партии на федеральный уровень с просьбой учесть эти пожелания людей.

«Мы обратились в федеральный оргкомитет праймериз с предложением провести голосование в гибридном режиме: как онлайн, так и офлайн. Такой же путь выбрали еще 43 региона страны», — заключил Юрий Камалтынов.