Опрос: 53% татарстанцев готовы трудиться на нелюбимой работе ради высокой зарплаты

В ходе опроса около 53% респондентов из Татарстана признались, что согласны ради хорошей зарплаты работать на нелюбимой работе. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

«В разрезе профессиональных сфер чаще других так отвечают специалисты производственной и сельскохозяйственной сфер, представители медико-фармацевтической сферы и рабочий персонал», – сказано в сообщении.

В случае, если людям будет нравиться коллектив, на нелюбимую работу согласны 22% опрошенных жителей региона. Еще 25% респондентов согласны на такую работу, но при условии карьерной перспективы. В обоих случаях чаще других такого мнения придерживаются молодые соискатели, начинающие свой карьерный путь в возрасте 18-24 лет.

Интересно, что мужчины чуть чаще женщин готовы трудиться на нелюбимой работе, при условии, что им будет нравиться коллектив (21% против 18%). Аналогичная ситуация и с наличием карьерных перспектив: на нелюбимую работу с этим условием согласны 23% мужчин и лишь 15% женщин.

Еще 29% респондентов отметили, что готовы трудиться на нелюбимой работе, если у них не будет другого выбора. С точки зрения специализаций чаще других так отвечают представители ИТ-сферы (45%) и специалисты по управлению персоналом (41%).