Половина татарстанцев высказала претензии к отоплению квартир

Опрос о степени удовлетворенности жителей Татарстана отопительным сезоном в 2020–2021 годах показал, что претензии по температурному режиму имеет половина респондентов. Такие данные привел сегодня руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов в прямом эфире, организованном Региональной общественной приемной «Единой России».

«Более 70% участников опроса проводят мероприятия по сохранению тепла. Люди утепляют окна, двери и щели в полу. В целом же 63% участников опроса назвали работу управляющих организаций неудовлетворительной. Вопрос тепла — самый „горячий“, потому что дорогой тариф. Как правило, жители одного и того же дома могут жаловаться одновременно на жару и холод», — констатировал эксперт.

Романов также проинформировал, что с 1 марта 2022 года собственники должны будут заранее согласовывать с администрацией перепланировку и остекление балконов. Это касается домов старого типа, где не было остекления. После нововведения остеклять балконы самовольно будет запрещено. Если жилищная инспекция выдаст предписание, а жильцы его не устранят, то размер штрафа составит 5 тыс. рублей.

Глава Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ назвал еще одно популярное нарушение со стороны собственников квартир, которые объединяют комнату с балконом. Чтобы это сделать, сначала нужно получить стопроцентное согласие всех собственников жилья.