Опрос: 44% татарстанцев добираются до работы на общественном транспорте

Менее половины жителей Татарстана добираются до работы на общественном транспорте. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом HeadHunter.

«44% респондентов республики отметили, что добираются до работы на общественном транспорте. Это самые невысокие показатели среди регионов России. Половина опрошенных работников Татарстана, которые трудятся в офисах либо на территории работодателя, заявили, что до работы добираются на машине», — отмечают аналитики.

«При этом 15% из них (татарстанцев — прим. Т-и) ездят на корпоративном транспорте. Каждый десятый респондент предпочитает ходить до работы пешком», — уточняют специалисты.

Оказывается, что общественный транспорт как способ добраться до работы чаще используют представители гостинично-ресторанной сферы, индустрии развлечений, рабочий персонал, специалисты научно-образовательной сферы, а также специалисты по маркетингу, рекламе, PR.

Половина опрошенных заявили, что дорога от дома до работы у них занимает от 30 минут до одного часа. Еще 41% участников опроса отметили, что добираются быстрее, чем за полчаса. У остальных на дорогу до работы уходит больше одного часа.