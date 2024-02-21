Опрос: 41% европейцев считают, что ЕС должен подтолкнуть Киев к мирным переговорам

Европейцев спросили: какой сценарий вмешательства Европы в ситуацию на Украине является наилучшим? В итоге 41% опрошенных заявили, что Евросоюз должен подтолкнуть Киев к мирным переговорам с Россией. При этом в Венгрии сторонников такого мнения оказалось 64%, в Греции - 59%, в Италии - 52%, а в Румынии - 50%.

Также 37% участников опроса убеждены, что все равно стороны заключат мир, а еще 20% уверены в победе России, пишет РИА «Новости».

При этом 10% еще верят в успех Украины. Так, в Греции таких «верующих» - 2%, Венгрии - 4%, а в Италии - 5%.

Спецоперация России на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей. Одна из них – это создание условий, которые гарантируют безопасность самой России.