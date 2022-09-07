Опрос: 40% татарстанцев не намерены снижать зарплатные ожидания ради новой работы

40% соискателей из Татарстана не готовы снижать зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства на новое место или сохранения работы. Во втором квартале текущего года так ответили 46% респондентов, сообщает сегодня пресс-служба hh.ru.

«Респонденты региона стали чаще отмечать, что готовы были бы снизить свои зарплатные ожидания. В третьем квартале 2022 года так ответили 39%, во втором квартале текущего года таких было 35%. Также немного изменилась доля тех, кто затруднился ответить на этот вопрос», – сказано в сообщении.

Сейчас средняя ожидаемая зарплата в Татарстане составляет порядка 46,3 тыс. рублей. Интересно, что чаще других готовы снизить зарплатные ожидания работники ИТ-отрасли, а также специалисты по инвестициям и консалтингу, представители добывающей отрасли и специалисты по маркетингу, рекламе, PR. При этом чаще всего не собираются занижать зарплатные ожидания ради сохранения работы или трудоустройства представители автобизнеса, строительной сферы и сферы закупок.