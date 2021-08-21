Опрос: 4 из 10 работодателей Татарстана берут на работу пенсионеров на общих основаниях

Лишь четверо из десяти работодателей Татарстана готовы брать на работу сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях. Таковы данные опроса, проведенного экспертами SuperJob.

«В Татарстане на общих основаниях соискателей пенсионного возраста чаще всего принимает крупный бизнес (48% против 40% в малых компаниях). Среди компаний различных отраслей наиболее лояльны к кандидатам пенсионного возраста в сфере транспорта и логистики (45%), строительства (44%) и производства (43%)», — показывают результаты исследования.

В целом по России количество компаний, готовых рассматривать кандидатов пенсионного возраста наравне с более молодыми соискателями, пока только 42%. При этом не хотят трудоустраивать соискателей пенсионного возраста 28% опрошенных предприятий и организаций. Свое нежелание они объясняют высоким риском заражения коронавирусом пожилых людей из-за частых контактов с клиентами.

