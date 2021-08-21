news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
21 августа 2021  02:50

Опрос: 4 из 10 работодателей Татарстана берут на работу пенсионеров на общих основаниях

news_top_970_100
news_left_column_240_400

Лишь четверо из десяти работодателей Татарстана готовы брать на работу сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях. Таковы данные опроса, проведенного экспертами SuperJob.

«В Татарстане на общих основаниях соискателей пенсионного возраста чаще всего принимает крупный бизнес (48% против 40% в малых компаниях). Среди компаний различных отраслей наиболее лояльны к кандидатам пенсионного возраста в сфере транспорта и логистики (45%), строительства (44%) и производства (43%)», — показывают результаты исследования.

В целом по России количество компаний, готовых рассматривать кандидатов пенсионного возраста наравне с более молодыми соискателями, пока только 42%. При этом не хотят трудоустраивать соискателей пенсионного возраста 28% опрошенных предприятий и организаций. Свое нежелание они объясняют высоким риском заражения коронавирусом пожилых людей из-за частых контактов с клиентами.
 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Главное