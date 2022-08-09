Опрос: каждый пятый житель Казани согласен на меньшую зарплату ради удаленной работы

Каждый пятый житель из Казани готов отказаться от 5% своего дохода, чтобы работать дистанционно. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные SuperJob.ru.

«На сокращение зарплаты женщины бывают готовы чаще, чем мужчины. Снизить свои зарплатные ожидания ради удаленной работы сегодня готовы в общей сложности 37% казанцев. По их расчетам, сокращение дохода будет компенсировано не только удобством графика, но и отсутствием расходов на транспорт и питание вне дома», - сказано в сообщении.

Ради удаленки каждый десятый участников опроса из столицы Татарстана готов отказаться от 10% зарплаты. Снизить зарплатные ожидания на 15% намерены еще 2% опрошенных, на 20% и 25% — по 4%. При этом категорически не согласны на меньшую зарплату ради работы дистанционного формата 43% горожан.

Между тем число компаний, где есть удаленные сотрудники, в последние месяцы сокращается. По сравнению с мартом 2022 года таких компаний стало меньше вдвое, а по сравнению с февралем — в 4,5 раза.