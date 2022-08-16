Четверо из десяти казанцев не готовы снизить зарплатные ожидания ради трудоустройства

Казанцы всё чаще отказываются снижать свои зарплатные ожидания ради устройства на работу. К такому выводу пришли эксперты сервиса SuperJob, проведя соответствующий опрос.

«42% опрошенных казанцев не готовы терять часть заработка ради приема на работу. Мужчины чуть менее сговорчивы в финансовых делах, чем женщины. Больше всего же тех, кто не хочет сокращать зарплатные аппетиты, среди казанцев с доходом от 50 тыс. рублей в месяц», — отмечают аналитики.

При этом 44% респондентов признались, что согласны уступить работодателю в ходе финансовых переговоров. Впрочем, среди них есть те, кто выработал хитрую стратегию. Такие соискатели указывают в резюме зарплату чуть выше, чтобы потом была возможность поторговаться. В среднем казанцы готовы снизить свои зарплатные ожидания, как и в прошлом году, на 10%.