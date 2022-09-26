Опрос: более трети компаний машиностроения Татарстана увеличат зарплаты до конца года

С начала года предприятия тяжелого машиностроения Татарстана открыли 4,6 тыс. вакансий, что на 24% больше, чем год назад. Об этом сообщает сегодня пресс-служба сервиса HeadHunter.

«Чаще всего встречаются предложения для рабочего и производственного персонала, строителей и IT-специалистов. Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях от компаний отрасли в Татарстане составляет 67 тыс. рублей, по России — 76,2 тыс. рублей», — отмечают аналитики сервиса.

По данным опроса представителей отрасли, лишь 25% машиностроителей оценивают положение своей компании на рынке в ближайшей перспективе как негативное. Еще 36% уверены, что компания стабильна, столько же придерживаются позитивной оценки.

При этом треть работодателей из машиностроительной отрасли сообщили, что планируют увеличить подбор кадров до конца года. Впрочем, 14% участников опроса снижают наем новых людей, еще столько же — полностью останавливают. У 36% компаний планы по подбору никак не изменились.

В каждой второй опрошенной компании из сферы машиностроения уверены, что до конца года численность их сотрудников вырастет. О вероятности сокращения персонала говорят в 21% компаний, еще 25% заметили, что штат не изменится. Интересно, что заработные платы до конца года намерены увеличить 39% машиностроителей, еще в 43% опрошенных компаний изменений не предвидится, а в 11% допускают снижение зарплат.