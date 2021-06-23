Опрос: 37% татарстанцев намерены работать на пенсии, и лишь 4% рассчитывают на детей

Работать, пока позволяет здоровье, намерены 37% опрошенных жителей Татарстана. Выйти на пенсию после наступления пенсионного возраста собираются лишь 24% участников опроса, данные нового исследования сообщает сегодня пресс-служба hh.ru.

«6% участников опроса рассчитывают уйти на пенсию до 50 лет, 27% — после 50 лет, но до наступления пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин). Еще 4% опрошенных людей намерены работать до 70-75 лет», — сказано в сообщении.

При этом почти половина татарстанцев не откладывают деньги на жизнь после выхода на пенсию. 17% инвестируют в ценные бумаги, 19% – откладывают деньги на депозитные или накопительные счета, примерно каждый десятый инвестирует в недвижимость, чуть меньше 8% обратились в негосударственный пенсионный фонд.

Говоря о перспективах после выхода на пенсию, 19% жителей Татарстана ожидают сильного сокращения доходов и вынужденного урезания расходов. Еще 27% планируют жить на пассивный доход от вложений в ценные бумаги и не урезать свои потребности. 17% респондентов рассчитывают путешествовать на доход от сдачи недвижимости. 4% работников Татарстана планируют после выхода на пенсию сидеть с внуками на финансовом обеспечении детей.