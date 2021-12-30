Опрос: 31 декабря на работу выйдут 2 из 10 россиян

В этом году 31 декабря официально объявили выходным днем. Большинство компаний выполняет постановление Правительства РФ: в последний день уходящего года не будут работать 8 из 10 россиян, сообщает SuperJob.

Этой ситуацией многие довольны, так как предыдущие годы результативность работы в последний день уходящего года стремилась к нулю, хоть 31 декабря и считалось рабочим днем. Все же 20% респондентов собираются на работу: 14% — за стандартную оплату, 6% — за повышенную.

31 декабря будут отдыхать 88% тех, кто работает по графику 40-часовой недели. В этот день на работу за обычную оплату чаще выходят россияне, трудящиеся посменно (30%), а за повышенную – те, кто работает на условиях неполного рабочего дня (16%).



В последний день 2021 года будет отдыхать 84% женщин и 77% мужчин. 31 декабря мужчин чаще привлекают к труду, однако и чаще доплачивают за это.