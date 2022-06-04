Опрос: почти треть жителей Татарстана увеличила зарплатные ожидания

На фоне специальной военной операции на Украине и введенных в ответ на нее странами Запада санкций 29% соискателей Татарстана увеличили свои зарплатные ожидания, указанные в резюме. Об этом сообщает служба исследований сервиса HeadHunter.

При этом в целом по России увеличила зарплатные ожидания несколько меньшая часть соискателей — 26%, отмечают специалисты.

В республике «57% подняли свои требования к заработной плате на 10 тыс. рублей и более, 23% — на 5–10 тыс., 10% — в пределах 5 тыс. Еще 9% решили просто не указывать зарплату в резюме».

Среди мужчин о росте финансовых ожиданий на 10 тыс. рублей и выше сообщили 62% рассчитывающих на более высокую зарплату, а среди женщин — только 43%.

Тех, чьи зарплатные ожидания выросли более чем на 10 тыс. рублей, особенно много среди IT-специалистов, работников добывающей отрасли и представителей строительной сферы.