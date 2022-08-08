Опрос: 24% компаний отметили снижение производительности труда работников летом

Каждый четвертый работодатель отметил снижение производительности труда работников летом. При этом с каждым годом процент уменьшается, следует из результатов исследования сервиса SuperJob.

«Снижение производительности труда персонала этим летом отмечают в 24% российских компаний: „Всему виной сезон отпусков руководства и большей части коллектива“; „Общий настрой на отдых, кто-то думает об отпуске, кому-то нужно чуть больше времени на концентрацию после выхода из отпуска“», — говорится в сообщении.

При этом сравнение результатов исследования за несколько лет свидетельствует о том, что компании научились справляться с этой проблемой. К примеру, в аномально жаркие летние периоды 2012 и 2018 годов об ухудшении производительности говорили 43% и 35% работодателей соответственно.