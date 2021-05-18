Опрос: 22% жителей Казани боятся остаться без работы

В России с начала 2021 года растет напряженность на рынке труда. В апреле опасения людей, связанные с угрозой потери работы, превышают аналогичный показатель по итогам опроса, проведенного в январе-марте. В Казани данный показатель составляет 22%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Финансового университета при Правительстве РФ.

«По данным Росстата, последним успешным периодом на рынке труда в России стал 2018 год, в течение которого число занятых людей в экономике постоянно росло. С января 2019 года ежемесячная динамика занятости стала отрицательной. По итогам первого квартала 2021 года среднее число занятых в экономике составило 70,8 млн человек против 72,1 млн в первом квартале 2018 года. В марте 2021 года число занятых снизилось до 71 млн человек против 71,4 млн год назад, и это несмотря на то, что во второй половине марта прошлого года действовали ограничения в работе бизнеса, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции», – сказано в сообщении.

В 2017–2019 годах доля россиян, которые боялись остаться без работы в результате сокращений, реорганизации или закрытия предприятий, держалась на уровне 8–17%. Во втором квартале 2020 года она достигла 24%. В третьем квартале на фоне восстановления российской экономики после весенне-летнего «локдауна» данный показатель снизился до 12%. В первые месяцы 2021 года риски потери работы немного отступили, однако по итогам апрельских исследований наблюдается новый подъем напряженности на рынке труда. В настоящее время 23% работающих жителей крупных и средних городов РФ с населением более 250 тыс. человек боятся безработицы.