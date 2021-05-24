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Ру Тат
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24 мая 2021  01:18

Опрос: 20% татарстанцев медитируют перед собеседованием

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Чтобы справиться с волнением на предстоящем собеседовании с потенциальным работодателем, 12% россиян успокаиваются при помощи медитации. Среди жителей Татарстана доля таких соискателей составляет 20%, сообщает пресс-служба hh.ru.

«Кроме того, 5% татарстанцев во время опроса рассказали, что именно медитация в свое время помогла им справиться с профессиональным выгоранием. Данный показатель в целом по России составляет 13%. Еще 8% респондентов и вовсе смогли избежать этого благодаря регулярной медитации», — сказано в сообщении.

В целом медитацию так или иначе практикуют 41% респондентов из Татарстана, еще 36% хотят попробовать. Большинство медитирующих респондентов отмечают, что такая практика помогает им успокоиться и настроиться на нужный лад.

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