Опрос: 19% татарстанцев на фоне роста covid-cлучаев изменили мнение в пользу вакцинации

Cпециалисты сервиса по поиску работы hh.ru выяснили мнение татарстанцев о вакцинации против коронавируса. Отмечается, что почти половина опрошенных поддерживают иммунизацию.

«46% респондентов Татарстана отметили, что всегда были за вакцинацию, 25% — всегда были против», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 19% респондентов в условиях резкого роста заболеваемости изменили свое отношение в пользу вакцинации.

58% татарстанцев считают, что Covid-19 нужно включить в лечение по ДМС, одного ОМС здесь не хватает. 14% придерживаются обратной точки зрения, остальные затруднились ответить на этот вопрос.

Еще 67% опрошенных рассказали, что и раньше, и сейчас соблюдают меры безопасности. Они носят маски и перчатки, пользуются антисептиками, моют руки и стараются соблюдать режим самоизоляции. 13% стали соблюдать эти меры еще более тщательно.