Опрос: 19% казанцев потратят на подарки более 10 тыс. рублей, а 2% — не более тысячи

Самым желанным подарком для женщин являются подарочные сертификаты, одежда, обувь и аксессуары, а для мужчин — гаджеты и инструменты. Таковы результаты исследования проведенного аналитиками «Авито» среди 10 тыс. человек.

Согласно опросу, 2% жителей Казани собираются потратить на подарки не более одной тыс. рублей, 25% респондентов рассчитывают на сумму от одной до трех тыс. рублей, еще 30% планируют уложиться в бюджет от 3 до 5 тыс., от 5 до десяти тыс. рублей готовы потратить 19% казанцев и столько же респондентов — более 10 тыс. рублей.

Выбирать новогодние подарки самостоятельно и делать сюрпризы предпочитают 53% опрошенных. В то же время около 32% напрямую спрашивают, что подарить, а 24% заранее знают, какой подарок выбрать. Особую внимательность проявляют 14% респондентов — они записывают желания близких в течение года.

Участники опроса из Казани в 51% случаев планируют дарить сладости, 31% хотят подарить подарочные сертификаты, алкогольную продукцию выбирают 24% опрошенных, гаджеты — 19% и различные аксессуары выберут 11% респондентов.

В подарок на новый год казанцы в 27% случаев хотели бы получить гаджеты, 18% рассчитывают на одежду и обувь, различные аксессуары, путешествия и инструменты ожидают по 12% опрошенных респондентов.

У 32% опрошенных казанцев есть предпочтений при покупке подарков – они выбирают традиционные офлайн-магазины или ТЦ. Среди любителей доставки оказались 27% респондентов, при этом 19% из них предпочитают заказывать подарки в пункты выдачи, а 8% — с доставкой на дом. 41% опрошенных не отдают предпочтение какому-либо из форматов приобретения подарков.