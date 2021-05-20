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Ру Тат
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20 мая 2021  11:00
Егор Никитин

Определить развитие Евразии и мира: в Казани открылась конференция клуба «Валдай»

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В татарстанской столице начала работу Центральноазиатская конференция международного клуба «Валдай». Экспертные обсуждения на площадке форума позволят определить вектор развития евразийской и мировой политики в ближайшие годы, отметил председатель совета фонда «Валдай» — профессор Андрей Быстрицкий.

Он подчеркнул, что центральноазиатский регион начинает играть все большую роль в современном мире, где идут процессы глобальной трансформации центров силы. 

Быстрицкий подчеркнул, что Казань неслучайно была выбрана в качестве площадки для дискуссии на эту тему. Он напомнил, что недавно здесь проходила встреча глав правительств стран Евразийского экономического союза. 

«Уверен, что открывшаяся конференция нашего клуба пройдет успешно, а дискуссии в ее рамках помогут определить политику не только на евразийском пространстве, но и во всем мире», — обратился к участникам председатель совета фонда «Валдай». 

В заключение он поблагодарил Татарстан за высокий уровень организации конференции.

#валдай
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