Определились все призеры чемпионата Татарстана по футболу 2021 года

«Нэфис» - чемпион Татарстана по футболу 2021 года

Фото: пресс-служба федерации футбола Татарстана

В минувшие выходные были сыграны матчи последнего тура в чемпионате Татарстана по футболу. Казанский «Нэфис», который стал победителем турнира за один тур до конца чемпионата, уже в статусе чемпиона обыграл дома серебряного призера – «Нефтяник» из Бугульмы.

Уже к 9-й минуте хозяева вели со счетом 2:0. Один из голов на счету нападающего «Нэфиса» Артема Куклева, который в итоге с 17-ю забитыми голами стал лучшим спайнером чемпионата. Итоговый счет – 4:2 в пользу казанцев.

Дмитрий Самаренкин (слева) и Александр Гусев (справа) Фото: пресс-служба федерации футбола Татарстана

После игры футболистам обеих команд были вручены медали. Золотые награды и кубок победителя чемпионата Татарстана игрокам «Нэфиса» вручил председатель федерации футбола РТ Александр Гусев. В награждении победителей также принял участие Дмитрий Самаренкин.

Серебряные медали футболистам «Нефтяника» вручил заместитель председателя федерации футбола Татарстана Радик Ахмадуллин.

Радик Ахмадуллин (справа) Фото: пресс-служба федерации футбола Татарстана

Если чемпион и серебряный призер чемпионата Татарстана были определены еще за тур до конца соревнований, то на бронзу претендовали три команды: «Шинник» из Нижнекамска, казанская «Смена» и «Эверест» из Высокой Горы.

В последнем туре «Смена» дома обыграла ижевский «Динамо-Делин» (2:1), а «Эверест» в Нижнекамске оказался сильнее «Шинника» (0:2). В итоге у трех команд стало по 12 набранных очков в финальном раунде турнире, количество побед, ничьих и поражений также было идентичным.

По регламенту чемпионата обладатель 3-го места и бронзовых медалей определился по результатам игр трех команд между собой. Здесь первым оказался нижнекамский «Шинник», который в итоге замкнул тройку призеров чемпионата Татарстана по футболу 2021 года. Четвертое место у «Эвереста», а «Смена» финишировала пятой.