Определились все пары четвертьфиналов плей-офф ВХЛ

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После завершения всех игр 1/8 финала ВХЛ определились все пары, которые сыграют в четвертьфинале плей-офф.

Петербургское «Динамо» (2 место в регулярном чемпионате) сыграет с «Магниткой» (16 место), «Югра» (6 место) – с «Норильском» (13 место). Эти пары сыграют 9, 11, 14, 16, 19*, 21* и 23* апреля 2025 года.

«Химик» (5 место) сыграет со «СКА-Нева» (14 место), «Торпедо-Горький» (7 место) – с «Челметом» (8 место). Эти игры пройдут :10, 12, 15, 17, 20*, 22* и 24* апреля 2025 года.

* – если понадобится.

Серии пройдут до четырех побед.

Отметим, что в КХЛ уже стали известны некоторые команды, которые прошли во второй раунд. Это «Локомотив», «Спартак», минское «Динамо», «Трактор» и «Авангард».