Определились соперники «Динамо-Ак Барса» по Лиге чемпионов

Жеребьевка женской волейбольной Лиги чемпионов определила казанское «Динамо-Ак Барс» в группу D вместе с турецким «Фенербахче», французским «Безье» и болгарской «Марицей».

По предварительной информации, главный клубный турнир Европы пройдет в традиционном формате — с выездными и домашними матчами. Причем борьба в ранних квалификационных раундах уже началась.

Татарстанская команда начнет турнир с группового этапа, который стартует 23 ноября и продлится до февраля. В групповом турнире сыграют пять групп по четыре команды. В 1/4 финала выйдут победители групп плюс три лучшие команды со вторых мест. Затем 17 февраля 2022 года состоится жеребьевка четвертьфиналов, а потом и сами матчи (выездной и домашний), полуфиналы. Суперфинал Лиги чемпионов — женский и мужской — назначены на 21 и 22 мая.

Любопытно, что динамовкам придется сыграть с одним из своих недавних лидеров, 17-летней Ариной Федоровцовой, перешедшей летом в турецкий «Фенербахче».