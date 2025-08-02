Определились призеры в спринте у мужчин на чемпионате России по лыжероллерам в Казани

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Стали известны победители чемпионата России по лыжероллерам в спринте свободным стилем на 200 метров среди мужчин.

Золотые медали выиграл представитель Ленинградской области Иван Жилинский.

Вторым к финишу пришел его земляк Павел Макаров.

А бронзовыми медалями довольствовался Кирилл Прис из Пензенской области.

Завтра соревнования в центре Казани продолжатся. В воскресенье пройдет масс-старт на 20 километров у женщин и 30 километров у мужчин. Спортсмены стартуют от Центрального стадиона.

Чемпионат России проходит в столице Татарстана с 28 июля по 4 августа. В соревнованиях участвует 300 спортсменов.