Названы победители республиканского этапа Всероссийской школьной лиги дзюдо в РТ

фото: Федерация дзюдо РТ

На площадке казанского Центра дзюдо «Батыр» прошли Республиканские соревнования по дзюдо среди обучающихся «Школьной лиги дзюдо». Участниками стали 11 команд старшей (2014-2015 годов рождения) и младшей (2015-2016 г. р.) групп.

«Судьи оценили умение участников проходить полосу препятствий, прыгать со стойки в длину, выполнять технику укэми (самостраховки при падении), перетягивать канат и играть на противоборство («хвостики» у младшей и «сумо» у старшей возрастной группы)» - поделился с «Татар–информом» старший тренер клуба дзюдо и самбо «Авангард» Руслан Шигабетдинов.

По итогам всех испытаний в младшей возрастной группе первое место завоевала команда «Казанские тигры», которую представляли учащиеся гимназии 107 «Открытие». Второе и третье места среди «младших» завоевали учащиеся казанской школы №85.

В старшей возрастной группе команды первое место и бронзу получили команды той же школы №85 в Казани, а второе место – у команды лицея №18 им. Ломоносова (Зеленодольск).

Поздравили ребят с победой руководитель департамента массового дзюдо Федерации дзюдо России Яна Дмитриева, исполнительный директор Федерации дзюдо РТ Марк Зарубин, специалист Федерации дзюдо России, куратор программ «Школьная лига дзюдо» и «Планета дзюдо» Иван Гарлевский.

Помимо медалей, грамот и сувениров финалисты республиканского этапа получили путевку на Всероссийский этап школьной лиги, который пройдет в Казани 26-27 апреля.