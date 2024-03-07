Определились победители первенства Татарстана по борьбе корэш

Фото: «Татар-информ»

В казанском Дворце единоборств «Ак Барс» завершилось первенство Татарстана по борьбе на поясах корэш. Среди команд первое место - у Лаишевского района, второе — команды Набережных Челнов, третье — у команды Чистополя.

В личном первенстве победители были определены в одиннадцати весовых категориях.

60 кг:

Алексей Абрамов (Лаишево)

Ришат Исхаков (Набережные Челны)

Нияз Сарваров (Тукаевский район), Ильяс Юсупов (Балтаси)

65 кг:

Ильнар Закиров (Чистополь)

Ильназ Димиев (Лаишево)

Алмаз Миннехузин (Зилант), Адель Валуллин (Рыбная Слобода)

70 кг:

Ислам Фаляхов (Елабуга)

Ильназ Рамазанов (Лаишево)

Искандер Гарифьянов (Альметьевск), Айназ Тимиров (Набережные Челны)

75 кг:

Динар Каримуллин (Лаишево)

Рафаэль Бильданов (Альметьевск)

Мухаммад Хабибуллин (Тюлячи), Муса Муртазин (Ново-Савиново)

80 кг:

Рафаэль Калимуллин (Альметьевск)

Данир Муликов (Чистополь)

Ринат Мингалеев (Набережные Челны), Ралиф Салахутдинов (Арск)

85 кг:

Ранис Галимуллин (Лаишево)

Ильгизар Галимуллин (Балтаси)

Салават Асхадуллин (Балтаси), Фаяз Зарипов (Зилант)

90 кг:

Азат Габдрашитов (Набережные Челны)

Рустам Салахов (Набережные Челны)

Максим Степанов (Мамадыш), Роберт Шакиров (Набережные Челны)

100 кг:

Булат Мусин (Чистополь)

Ильнар Галимов (Елабуга)

Ильнур Кариев (Набережные Челны), Руслан Рафиков (Балтаси)

115 кг:

Ришат Гайнутдинов (Рыбная Слобода)

Раиль Нургалиев (Тюлячи)

Айнур Сыртаев (Чистополь), Марат Миначев (Зилант)

130 кг:

Радик Салахов (Заинск)

Айназ Билалов (Лаишево)

Лениз Абдуллин (Зилант), Ирек Шаяхметов (Альметьевск)

Свыше 130 кг:

Ранис Гилязетдинов (Набережные Челны)

Муса Галлямов (Лаишево)

Ильнур Зайнуллин (Арск), Руслан Абдуллин (Зилант)

Энже Габдуллина