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Определились победители первенства Татарстана по борьбе корэш
В казанском Дворце единоборств «Ак Барс» завершилось первенство Татарстана по борьбе на поясах корэш. Среди команд первое место - у Лаишевского района, второе — команды Набережных Челнов, третье — у команды Чистополя.
В личном первенстве победители были определены в одиннадцати весовых категориях.
60 кг:
Алексей Абрамов (Лаишево)
Ришат Исхаков (Набережные Челны)
Нияз Сарваров (Тукаевский район), Ильяс Юсупов (Балтаси)
65 кг:
Ильнар Закиров (Чистополь)
Ильназ Димиев (Лаишево)
Алмаз Миннехузин (Зилант), Адель Валуллин (Рыбная Слобода)
70 кг:
Ислам Фаляхов (Елабуга)
Ильназ Рамазанов (Лаишево)
Искандер Гарифьянов (Альметьевск), Айназ Тимиров (Набережные Челны)
75 кг:
Динар Каримуллин (Лаишево)
Рафаэль Бильданов (Альметьевск)
Мухаммад Хабибуллин (Тюлячи), Муса Муртазин (Ново-Савиново)
80 кг:
Рафаэль Калимуллин (Альметьевск)
Данир Муликов (Чистополь)
Ринат Мингалеев (Набережные Челны), Ралиф Салахутдинов (Арск)
85 кг:
Ранис Галимуллин (Лаишево)
Ильгизар Галимуллин (Балтаси)
Салават Асхадуллин (Балтаси), Фаяз Зарипов (Зилант)
90 кг:
Азат Габдрашитов (Набережные Челны)
Рустам Салахов (Набережные Челны)
Максим Степанов (Мамадыш), Роберт Шакиров (Набережные Челны)
100 кг:
Булат Мусин (Чистополь)
Ильнар Галимов (Елабуга)
Ильнур Кариев (Набережные Челны), Руслан Рафиков (Балтаси)
115 кг:
Ришат Гайнутдинов (Рыбная Слобода)
Раиль Нургалиев (Тюлячи)
Айнур Сыртаев (Чистополь), Марат Миначев (Зилант)
130 кг:
Радик Салахов (Заинск)
Айназ Билалов (Лаишево)
Лениз Абдуллин (Зилант), Ирек Шаяхметов (Альметьевск)
Свыше 130 кг:
Ранис Гилязетдинов (Набережные Челны)
Муса Галлямов (Лаишево)
Ильнур Зайнуллин (Арск), Руслан Абдуллин (Зилант)
Энже Габдуллина
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