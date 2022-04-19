Определились победители форума для разработчиков «Tatar. Бу Хакатон»

В Казанском ИТ-парке прошел финал «Tatar. Бу Хакатон» по создания инновационных IT-решений, направленных на поддержку и развитие татарского языка и культуры. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи Татарстана.

Победителями в хакатоне стали команды из Татарстана International Dudes с проектом «Образовательная платформа» среди студенческой группы и «Мама, не забирай компьютер, не-е-е-т» с проектом TikTakTatar среди школьников. Команды-победители получили сертификаты на 70 тыс. и 45 тыс. рублей соответственно.

Участники хакатона разрабатывали IT-проекты с нуля в течение 42 часов. В первый день форума им были предложены два проекта. «Татарский вайб, или өчпочмак в каждом доме» предполагал разработку IT-проекта по популяризации татарской культуры, моды, музыки, языка. Вторым треком стала «Әлифба++» — разработка IT-решений в сфере обучения татарскому языку и поддержания уровня языка.

Победители хакатона определились по итогам чек-пойнтов и финальных демонстраций. Общий призовой фонд форума включал 300 тыс. рублей и возможность пройти стажировку в Академии наук РТ. Кроме того, победители приглашены на форум Kazan Digital Week 2022 для презентации своих проектов и награждения.

В мероприятии приняли участие 29 команд из республик Татарстан и Марий Эл, Челябинской и Омской областей, а также участник из Индии, который сейчас обучается в Иннополисе.